300 Einkaufswagen gestohlen: Polizei vermutet Metalldiebe Stand: 02.01.2023 13:47 Uhr Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei in Salzgitter: In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte 300 Einkaufswagen gestohlen. Fahnder schätzen den Schaden auf 45.000 Euro.

Tatort war der Parkplatz eines großen Einkaufsmarkt in Salzgitter-Thiede. Die Ermittlungen stünden am Anfang, hieß es vonseiten der Polizei. Angesichts der Menge gehe man von einem gewerbsmäßigen Hintergrund aus. Die Beamten vermuten, dass professionell organisierte Metalldiebe hinter dem ungewöhnlichen Diebstahl stecken. Demnach könnten die Täter die Wagen auf einen Laster geladen haben und über die nahe Autobahn 39 unerkannt entkommen sein. Der Fall habe eine neue Qualität, so die Ermittler. Die Polizei hofft auf Hilfe von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer (05341) 94 17 30 melden können.

