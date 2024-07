26-Jähriger aus Maßregelvollzug in Moringen geflohen Stand: 25.07.2024 13:28 Uhr In Moringen (Landkreis Northeim) ist ein 26-Jähriger aus dem Maßregelvollzug entkommen. Seit Montag fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne kamen zum Einsatz.

Ersten Angaben zufolge war die Polizei am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr alarmiert worden, weil sich der Mann nicht mehr im Maßregelvollzug Moringen befand. Wie der 26-Jährige fliehen konnte, ist demnach noch unklar. "Die Fahndungsmaßnahmen laufen aktuell weiterhin auf Hochtouren", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Einschätzung der Beamten besteht weder für die Bevölkerung noch für den Flüchtigen eine Gefahr.

Polizei bittet um Hinweise zu 26-Jährigem

Laut einer Personenbeschreibung ist der 26-Jährige 1,85 Meter groß, hat braune Haare und braune Augen. Er hat eine Narbe an der linken Augenbraue sowie ein Tattoo am linken Unterarm. Zum Zeitpunkt seiner Flucht soll der Mann ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Käppi getragen haben. Außerdem trug er eine Bauchtasche. Der Gesuchte hat den Angaben zufolge persönliche Kontakte in die Region Hannover. Die Polizei bittet Personen darum, den Gesuchten nicht selbst anzusprechen, sondern alle Hinweise unter der Telefonnummer (05551) 9148-0 zu melden.

Weitere Informationen Wie Ermittler geflüchtetem Sexualstraftäter auf die Spur kamen Der 63-Jährige hatte einen Leihwagen mit eigener EC-Karte gemietet. Das Kennzeichen verriet seine Flucht in die Niederlande. (22.05.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min