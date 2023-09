24 Tonnen Wasserpfeifentabak hergestellt: 50-Jähriger vor Gericht Stand: 18.09.2023 06:21 Uhr Mehr als 24 Tonnen Wasserpfeifentabak hat die Polizei vor sechs Jahren beschlagnahmt. Ab heute steht der 50-jährige mutmaßliche Hersteller wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Göttingen.

Der Angeklagte soll zwischen dem 1. März 2017 und dem 30. Juni 2018 mit zwei weiteren Personen ohne behördliche Erlaubnis insgesamt 24.254 Kilogramm Wasserpfeifentabak hergestellt haben, ohne dies den Finanzbehörden mitzuteilen. Hierdurch sei dem Staat Tabaksteuer in Höhe von 533.588 Euro entgangen. Bereits am Dienstag soll am Landgericht Göttingen das Urteil gefällt werden.

Komplizen bereits verurteilt

Zwei Mittäter waren bereits im April 2022 zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Gegen den jetzt 50-Jährigen war das Verfahren damals abgetrennt worden, weil er Corona hatte.