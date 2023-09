Razzia bei Anbieter von E-Zigaretten-Liquids in Region Hannover Stand: 01.09.2023 18:33 Uhr Bei einer Razzia In der Region Hannover haben Zollfahnder in einem Betrieb mehrere Tausend Liter E-Zigaretten Liquids sichergestellt. Der Händler soll die Tabaksteuer unterschlagen haben.

von Larissa Mass

Der Verdacht richtet sich laut Zollfahndungsamt Hannover aktuell gegen einen Tatverdächtigen. Ihm wird vorgeworfen, einen Steuerschaden in Höhe von circa 736.000 Euro verursacht zu haben. Neben verschiedenen Flüssigkeiten für E-Zigaretten und Verdampfer wurden bei der Durchsuchung am Donnerstag auch Geräte zum Herstellen und Abfüllen der Substitute sichergestellt.

VIDEO: Schwarzhändler umgehen Tabaksteuer für E-Zigaretten-Liquids (11.08.2023) (4 Min)

"Dark Burner"-Shop ist online nicht mehr erreichbar

Nach NDR Informationen handelt es sich um den Betreiber des Onlineshops "Dark Burner". Der Zoll möchte auf NDR Anfrage die Identität des Durchsuchten mit Verweis auf das Steuergeheimnis nicht bestätigen. Der Hersteller "Dark Burner" hat seine Internetplattformen "In Wartungsmodus" gestellt, es ist nicht mehr möglich bei dem Anbieter zu bestellen. Auf NDR Anfrage hat der Anbieter auf seinen Rechtsanwalt verwiesen, der nicht erreichbar war.

Großer Schwarzmarkt für E-Zigaretten-Liquids

Das Dampfen war für E-Zigaretten-Nutzer seit Februar deutlich teurer geworden - seitdem dürfen ausschließlich versteuerte Flüssigkeiten, sogenannte Liquids, verkauft werden. Die Tabaksteuer beträgt 16 Cent pro Milliliter. Das lockt Schwarzhändler an, die die Steuer vermeiden wollen. Im Internet lassen sich viele Anbieter auf Webseiten finden, zum Beispiel bei Amazon und Kleinanzeigen, die diese Liquid-Steuer offenbar umgehen. So bot auch ein "Dark Burner", gemeldet in Burgwedel (Region Hannover) in mehreren Onlineshops Flüssigkeiten offenbar ohne Steuerzuschlag an. Laut Unterlagen, die dem NDR vorliegen, wurde der Shop schon Anfang März beim Zoll angezeigt.

