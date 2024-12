Stand: 17.12.2024 11:54 Uhr 16-Jähriger in Gifhorn angefahren - Verursacher flüchtet

Ein 16-Jähriger ist in Gifhorn von einem Auto angefahren worden. Der Jugendliche zog sich eine offene, blutende Wunde am Schienbein zu, teilte die Polizei mit. Statt anzuhalten, sei der Unfallverursacher geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war der 16-Jährige völlig aufgelöst am Montag in der Wache der Polizei Gifhorn erschienen. Dort gab er an, dass er kurz zuvor mit seinem E-Scooter eine Fußgängerampel überqueren wollte. Als die Ampel für ihn grün gezeigte, sei er losgefahren. In diesem Moment habe sich ein Auto genähert. Das Fahrzeug habe aber nicht an der Haltelinie gestoppt, es sei zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin sei anschließend geflüchtet. Die Polizei Gifhorn ermittelt nun wegen Fahrerflucht.

