Stand: 24.11.2023 08:55 Uhr 150 Jahre Bahntechnik bei Siemens in Braunschweig gefeiert

Im Siemens Werk Braunschweig sind am Donnerstag 150 Jahre Bahntechnik gefeiert worden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, der Verkehr auf der Schiene sei einer der Schlüssel für das Erreichen der Klimaziele. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) bezeichnete Braunschweig als das "Silicon Valley der Mobilität". Lies sieht Niedersachsen vor einem riesigen Umbruch. In den nächsten sieben bis acht Jahren werde im Land eine Digitalisierung auf der Schiene stattfinden, sagte er. Von der Löwenstadt aus wird Eisenbahnsignaltechnik weltweit ausgeliefert. Siemens arbeitet hier aktuell an einem Cloudsystem, das für mehr Sicherheit im Bahnverkehr sorgen soll. In Spanien wurde es bereits eingeführt.

