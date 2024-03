Stand: 20.03.2024 09:48 Uhr 15-jährige Vermisste aus Hann. Münden wieder da

Die 15-jährige Vermisste aus Hann. Münden im Landkreis Göttingen ist am Dienstagabend wieder aufgetaucht. Die Polizei hat sie nach eigenen Angaben wohlbehalten in Hildesheim aufgegriffen. Demnach hatte ein Hinweis in den sozialen Medien die Polizei zu ihrem Aufenthaltsort geführt. Die 15-Jährige war seit dem 11. März verschwunden. Die Polizei hatte bereits vermutet, dass sich die Jugendliche im Raum Göttingen oder Hildesheim aufhalten könnte.

