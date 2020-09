Stand: 05.09.2020 16:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

13-Jähriger landet mit Vollrausch in Klinik

In Goslar haben Rettungskräfte am Freitag einen betrunkenen 13 Jahre alten Jungen in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wurde der Teenager nahe des Herzberger Teiches auf dem Boden gefunden. Er wurde als Notfall in die Klinik nach Wernigerode gebracht, wo sich sein Zustand stabilisierte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. Sie versucht herauszufinden, wer dem Jungen Alkohol gegeben hat. Da

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.09.2020 | 16:00 Uhr