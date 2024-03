Stand: 19.03.2024 07:35 Uhr 110.000 Euro veruntreut? Hochschulsport-Mitarbeiterin vor Gericht

Weil sie mehr als 110.000 Euro veruntreut haben soll, steht eine frühere Hochschulsport-Mitarbeiterin von Dienstag an vor dem Göttinger Landgericht. Die 60-Jährige soll drei Jahre als Buchhalterin des Hochschulsports Bargeld eingesteckt haben, das bei Veranstaltungen eingenommen wurde - zum Beispiel beim "Dies Academicus“, dem größten Sportevent in Südniedersachsen mit fast 10.000 Teilnehmern. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft der Angeklagten vor, nur einen Teil der Bareinnahmen korrekt eingezahlt zu haben, den Rest soll sie für sich verwendet haben. Das veruntreute Geld habe sie für ihre privaten Lebenshaltungskosten ausgegeben oder auf private Konten eingezahlt, so der Vorwurf. Angeklagt ist die 60-Jährige für 146 mutmaßliche Taten zwischen 2014 und 2017. Die Angeklagte bestreitet die Taten.

