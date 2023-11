Zugausfälle bei der Nordwestbahn am Wochenende Stand: 24.11.2023 15:43 Uhr Wegen Bauarbeiten kommt es von Samstag bis Montag auf der Strecke zwischen Osnabrück und Wilhelmshaven zu Zugausfällen. Ein stündlicher Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Betroffen ist ein Streckenabschnitt der Linie RE 18 zwischen Essen (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg und Ahlhorn (Landkreis Oldenburg), teilte die Nordwestbahn mit. Dieser ist für Züge gesperrt. Stattdessen fahren dort Busse. Für die Fahrt zwischen Osnabrück und Oldenburg müssen Reisende daher in beide Richtungen eine Stunde mehr einplanen.

Zu Randzeiten fahren nur Busse

Länger dauert es zu Randzeiten: Die letzte Fahrt von Osnabrück nach Oldenburg sowie die erste Fahrt am Montagmorgen von Oldenburg nach Osnabrück werden vollständig mit Bussen bedient. Dann dauert die Fahrt mehr als drei Stunden und startet deutlich früher als die regulären Zugverbindungen.

Streckensperrung auf der A1

Bahnreisende, die stattdessen auf das Auto umsteigen wollen, müssen jedoch ebenfalls mit Verzögerungen rechnen: Die Autobahn 1 ist auf Höhe Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) von Samstagmittag 12 Uhr bis Sonntagmittag 12 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an an einer neuen Brücke.

