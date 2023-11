Stand: 26.11.2023 12:00 Uhr Neuenkirchen-Vörden: A1 nach 24-Stunden-Sperrung wieder befahrbar

Die Autobahn 1 ist bei Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) am Wochenende für rund 24 Stunden in beide Richtungen gesperrt gewesen. Nach Angaben der Autobahn GmbH wurde die Verkleidung einer neuen Brücke abgebaut. Deshalb war die A1 in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen/Vörden und Holdorf bis Sonntagmittag gesperrt, in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Neuenkirchen/Vörden und Bramsche.

