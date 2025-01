Züge in Niedersachsen sind in Osnabrück am unpünktlichsten Stand: 09.01.2025 09:25 Uhr 2024 war die Deutsche Bahn so unpünktlich wie zuletzt vor mehr als 20 Jahren. Einzelne Bahnhöfe in Niedersachsen liegen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Besonders schlecht schneidet Osnabrück ab.

Gerade einmal 62,5 Prozent aller Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn (DB) kamen 2024 pünktlich. Das zeigt eine Auswertung des Spiegel auf Basis des Portals „zugfinder.net“. Ein Rückschritt: 2023 lag der Bundesdurchschnitt bei 64 Prozent - in Niedersachsen sogar bei 86 Prozent.

14 Minuten mussten Reisende in Osnabrück warten

Wenn es um die Pünktlichkeit der Bahn in den Bahnhöfen Niedersachsens im vergangenen Jahr geht, ist Osnabrück Schlusslicht. 14 Minuten mussten Reisende dort im Durchschnitt auf ihren IC, ICE oder EC warten. Weniger als die Hälfte der Züge waren pünktlich.

Bahn: Schlechte Infrastruktur ist schuld

Die Bahn führt das auf die veraltete und störungsanfällige Infrastruktur zurück. So müssten die weitgehend eingleisigen Abschnitte zwischen Oldenburg und Osnabrück dringend ausgebaut werden, heißt es vom Fahrgastverband pro Bahn.

Oldenburg auf Platz Eins in Niedersachsen

In Oldenburg scheint sich das nicht auf die Pünktlichkeit ausgewirkt zu haben. Die Fernverkehrszüge kamen am Oldenburger Hauptbahnhof zu 72,5 Prozent pünktlich. Das macht die Stadt zum Vorreiter in Niedersachsen. Andere Fernverkehrsbahnhöfe reihen sich rund um den Bundesdurchschnitt ein.

Wie pünktlich waren ICE, IC und EC an Bahnhöfen in Niedersachsen? Bahnhof Pünktlichkeit Wartezeit im Durchschnitt Oldenburg Hbf 72,5 Prozent 6 Minuten Braunschweig Hbf 70 Prozent 7 Minuten Lüneburg Hbf 64 Prozent 9 Minuten Hannover Hbf 60 Prozent 11 Minuten Göttingen Hbf 57 Prozent 11 Minuten Osnabrück Hbf 48 Prozent 14 Minuten

Im Durchschnitt waren die Züge 2024 an den sechs größten Bahnhöfen zu 62 Prozent pünktlich. Bei der DB gilt ein Zug übrigens als pünktlich, wenn er weniger als sechs Minuten zu spät ist. Eigentlich hatte sich das Eisenbahnunternehmen eine Quote von mehr 70 Prozent als Ziel für 2024 gesetzt - das verwarf die DB aber bereits nach einem halben Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr