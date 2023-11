Zeitzeugen, Fake News und KI: Der Jugendmedientag in der ARD Stand: 14.11.2023 16:12 Uhr Zum ARD Jugendmedientag am Mittwoch gibt es auch im NDR in Niedersachsen zahlreiche Angebote. In Braunschweig können Schüler in die Rolle eines Journalisten schlüpfen und einen Holocaust-Überlebenden interviewen.

von Karin Abenhausen

Im NDR Studio Braunschweig trifft sich Journalist Michael Brandt mit Schülerinnen und Schülern aus der Oberstufe. Er bietet ihnen die Möglichkeit, ein Gespräch mit einem der noch wenigen Holocaust-Überlebenden vorzubereiten und auch durchzuführen. Uri Themal hat den Holocaust als Kind versteckt unter falscher Identität mit seiner Mutter überlebt. Heute lebt er in Israel. Im Workshop bereiten die Jugendlichen gemeinsam mit Brandt ein Interview mit dem emeritierten Rabbiner und ehemaligen Radio-Journalisten vor - und können es dann per Videokonferenz führen.

Aktuelle Medientrends: Von Fake News bis KI

Im Landesfunkhaus in Hannover sind gleich drei Schulklassen aus der Region zu Besuch. Sie setzen sich nach einer Funkhausführung mit den aktuellen Medientrends auseinander: Was und wem kann man noch glauben? Warum sind seriöse Medien wichtiger denn je, und welche Herausforderungen gibt es für Medien heute? Diese und andere Fragen können die Schülerinnen und Schüler den Journalisten in Hannover stellen. Sie bereiten die Themenbereiche im Unterricht vor und wählen Interviewerinnen und Interviewer aus, die moderieren und Fragen stellen. Andere Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an der Diskussion beteiligen. Auch ein Besuch im Fernsehstudio und im Newsroom gehören zum Programm.

Jungen Menschen Medienkompetenz vermitteln

Am ARD Jugendmedientag am 15. November beteiligen sich alle Rundfunkanstalten. An dem Aktionstag für Schulklassen ab der achten Jahrgangsstufe sind spannende Angebote zur Medienbildung vor Ort in den Schulen, in den Medienhäusern der ARD und digital im Netz geplant. Ziel der Angebote in Braunschweig, Hannover und den vielen anderen Rundfunkanstalten bundesweit ist es, jungen Menschen ein Stück Medienkompetenz zu vermitteln und sie verstehen zu lassen, warum Qualitätsmedien so wichtig für unsere Demokratie sind.