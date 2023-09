Zehn Aktivisten der Letzten Generation in Oldenburg angeklagt Stand: 18.09.2023 06:46 Uhr Heute will das Amtsgericht Oldenburg sein Urteil für insgesamt zehn Mitglieder der Umweltaktivisten-Vereinigung "Letzte Generation" sprechen, die Straßenblockaden errichtet hatten.

Warum zehn Mitglieder zeitgleich auf der Anklagebank sitzen, kann Eika Jacob, Mutter von vier Kindern und Umweltaktivistin der "Letzten Generation", nicht verstehen. "Eine Erklärung für die Zusammenlegung der Prozesse liegt uns nicht vor. Für jede angeklagte Person muss ein individuelles Urteil und Strafmaß verhängt werden", sagt die 40-Jährige.

VIDEO: Niedersachsen diskutiert über Umgang mit Klimaaktivisten (14.09.2023) (2 Min)

Straßenblockaden in Oldenburg

Den Angeklagten wird die Beteiligung an bis zu drei Straßenblockaden vorgeworfen. Nur eine Person soll an allen drei Protestaktionen teilgenommen zu haben. Die Sitzblockaden, bei denen sich die Mitglieder der "Letzten Generation" teilweise auf der Straße festgeklebt hatten, haben zwischen Juni und September 2022 in Oldenburg stattgefunden - eine davon auf einer Autobahnabfahrt. Es hatte jedes Mal erhebliche Verkehrsbehinderungen geben, zu Schaden gekommen war niemand.

Bürgerlicher Ungehorsam oder Extremismus?

Der Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Rudolf van Hüllen sieht in der Bewegung der "Letzten Generation" eine klassische kriminelle Vereinigung. "Ihre Idee, das Land von einem 'Klimarat' regieren zu lassen, ist zweifellos extremistisch", sagte der Politologe gegenüber dem Bremer Weserkurier. Die Radikalisierung würde politisch hingenommen, trotz der massenhaften Straftaten, die die Gruppe beginge.

Gericht will Urteil noch heute sprechen

Zuvor hatte das Amtsgericht Oldenburg den Beschuldigten Geldstrafen auferlegt, die nicht getilgt wurden. Laut Gericht soll ein Urteil heute gesprochen werden, doch ob die Anhörung auf einen Tag beschränkt werden kann, ist fraglich: "Alle Angeklagten Personen werden Einlassungen machen und in der Beweisführung auch auf den Klimanotstand hinweisen", heißt es in einem Schreiben der Gruppierung. Fünf der Angeklagten werden sich bei dem Prozess selbst vertreten, drei werden Antrag auf Laienvertretung stellen und zwei Personen lassen sich anwaltlich vertreten.

Trotz Anklage: Agenda bleibt

Trotz Anklage hält Eika Jacob an ihrer Haltung fest: "Die Wissenschaft prognostiziert uns beim derzeitigen Handeln eine schreckliche Welt, in der wir werden leben müssen. Ich kann nicht akzeptieren, dass unsere Kinder darunter leiden sollen", sagt die Oldenburgerin.