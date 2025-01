Zahlreiche Brände durch Feuerwerk - Familie verliert Zuhause Stand: 01.01.2025 11:41 Uhr In der Silvesternacht ist die Feuerwehr in Niedersachsen zu mehreren Hundert Einsätzen gefahren. Der Schaden durch Feuer geht in die Hunderttausende.

Ein Hausbrand in Hude (Landkreis Oldenburg) hielt rund 130 Feuerwehrleute in Atem. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bewohner am späten Abend die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Retter hätten das Haus, eine Garage und zwei Autos in Flammen gestanden. Die Bewohner, ein 35 Jahre alter Mann, eine 32 Jahre alte Frau sowie zwei drei und vier Jahre alte Kinder hätten das Haus selbständig und unverletzt verlassen, hieß es. Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude überspringen konnten. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine sechsstellige Summe. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Familie ist bei Angehörigen untergekommen. Über die Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Zahlreiche Containerbrände in Hannover-Sahlkamp

In Hannover war die Feuerwehr im Dauereinsatz, um diverse Containerbrände zu löschen. Die ersten Brandalarme seien ab 21.45 Uhr eingegangen. In der Folge sei die Zahl der Containerbrände sprunghaft angestiegen. Im Fokus: der Bereich Sahlkamp/Vahrenheide im Norden der Stadt. Die Polizei spricht in einer Mitteilung von Containerbränden im unteren zweistelligen Bereich.

Weitere Informationen Bilanz der Silvesternacht: 14-Jähriger verliert Teile der Hand In Niedersachsen kam es vielerorts zu Angriffen auf Einsatzkräfte. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. (01.01.2025) mehr

89-Jährige erleidet bei Feuer Rauchgasvergiftung

In Papenburg (Landkreis Emsland) erlitt eine 89 Jahre alte Frau bei einem Hausbrand eine Rauchgasvergiftung. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Mülltonne gegen 0.50 Uhr in der Dechant-Wallenhorst-Straße Feuer gefangen. Die Flammen sprangen auf einen Carport und zwei Autos über. Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutlich eine abgestellte Feuerwerksbatterie. Die Beamten beziffern den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Brennende Mülltonnen bedrohen Wohnhaus

In Fredenbeck (Landkreis Stade) ging um 0.55 Uhr ein Feueralarm bei den Wehren ein. An einem Wohnhaus stehende Mülltonnen waren in Brand geraten. Die Flammen drohten, auf das Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehren retteten das Wohnhaus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes kümmerten sich um die Bewohner, die demnach unverletzt blieben. Das Gebäude ist bewohnbar.

Böller-Reste setzen Carport und Auto in Flammen

Etwa zur gleichen Zeit riefen Zeugen in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) die Notrufnummer 112 an. In der Straße Krähenfurt brannten ein Carport und ein darin geparktes Auto. Ein angrenzendes Wohnhaus blieb unbeschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass zusammengekehrte Böller-Reste das Feuer entfacht haben. Der Schaden liegt laut Polizei bei mindestens 60.000 Euro.

Rakete explodiert auf Balkon - zwei Wohnungen brennen aus

In Hildesheim setzte eine Silvester-Rakete zwei Wohnungen in Brand. Wie die Polizei mitteilte, war die Rakete auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Jordanstraße explodiert. Das Feuer sprang auf zu dem Balkon gehörende Wohnung und Nachbarräume über. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner des Hauses. Beide Wohnungen sind unbewohnbar. Angaben zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst nicht.

Böller setzen Wohnhaus und Garagee in Brand - 150.000 Euro Schaden

Im Landkreis Emsland verursachte ein offenbar durch Feuerwerkskörper ausgelöstes Feuer einen Schaden von rund 150.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, war in der Straße Im Nordesch in Dörpen gegen 1.10 Uhr eine Hecke vermutlich durch Pyrotechnik in Brand geraten. Die Flammen griffen schnell auf einen Schuppen, eine Garage sowie ein Wohnhaus über. Die Flammen erfassten zudem ein geparktes Auto. Das Haus ist unbewohnbar.

Weitere Informationen Tausende feiern Silvester im Norden - Ein Toter bei Böller-Unfall Mit ausgelassenen Partys haben viele Menschen in Norddeutschland das neue Jahr begrüßt. Dabei gab es auch Ausschreitungen und schlimme Unfälle. (01.01.2025) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2025 | 08:00 Uhr