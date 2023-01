Zahl der Ladesäulen für E-Autos steigt deutlich an Stand: 04.01.2023 15:16 Uhr In Niedersachsen hat die Zahl der Ladesäulen für E-Autos im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Das geht aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervor.

Demnach gab es am 1. Oktober 2022 im Land genau 6.317 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Das entspricht einem Plus von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Ladepunkte befinden sich vor allem in den Ballungsräumen. Auf dem flachen Land gibt es dagegen deutlich weniger, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Zuschüsse für Privatpersonen und Unternehmen

Allerdings ist nicht nur die Zahl der öffentlichen Ladepunkte gestiegen. Es gibt zudem auch mehr private Ladestationen, sogenannte Wallboxen, für zuhause. In Niedersachsen sind mit Fördergeld vom Bund mehr als 100.000 davon finanziert worden. Auch für Unternehmen gab es Zuschüsse. So sind vom Land 25 Millionen Euro an Unternehmen geflossen, die mit dem Geld Ladestellen für ihre Fuhrparks finanziert haben.

