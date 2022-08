Zahl der Apotheken in Niedersachsen nimmt weiter ab Stand: 31.08.2022 09:59 Uhr Laut Apothekerkammer ist im ersten Halbjahr 2022 in Niedersachsen keine neue Apotheke eröffnet worden - stattdessen machten 32 dicht. Bereits seit Jahren werden die Apotheken im Land immer weniger.

Im Vergleich zu Beginn des Jahres 2012 ging die Zahl der Apotheken hierzulande um 294 auf 1.774 zurück. Das entspricht einem Rückgang um 14 Prozent in den vergangenen zehneinhalb Jahren. Mit Blick auf die Apotheken-Dichte liegt Deutschland der Kammer zufolge im europäischen Vergleich im unteren Drittel. EU-weit liege der Schnitt bei 32 Apotheken pro 100.000 Einwohner. In Deutschland stehen derselben Zahl Menschen nur 22 Apotheken zur Verfügung.

Niedergelassene Ärzte vor Ort wichtig für Apotheken

Die Kammer gibt als Grund für die vielen Schließungen eine veränderte Gesundheitsversorgung an. Demnach sind gerade Fachärzte mittlerweile häufig in den Innenstädten zu finden und nicht mehr am Stadtrand oder auf den Dörfern. Die Apotheken dort aber erzielten rund 80 Prozent ihrer Einnahmen mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Neben der Zahl der zu versorgenden Einwohnerinnen und Einwohner und einer verkehrsgünstigen Lage sei auch die Anzahl der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vor Ort wirtschaftlich wichtig, erklärte eine Sprecherin.

