Wochenende bringt viel Sonne im Norden - Gewitter erwartet Stand: 19.08.2023 08:07 Uhr Am Wochenende wird es in ganz Norddeutschland heiß. Örtlich sind Temperaturen von mehr als 30 Grad möglich. Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) steigt damit auch die Gefahr von Gewittern.

Ganz so heftig wie im Süden, wo Meteorologen "eine signifikante Hitzewelle" mit schwül-warmem Wetter und Höchstwerten von 35 Grad erwarten, soll es im Norden nicht werden. Aber: Das regnerische Wetter der vergangenen Tage soll laut DWD vielerorts nachlassen, zudem wird es deutlich wärmer. Nach einem sonnigen Freitag klettern die Temperaturen am heute in Niedersachsen und Hamburg über die 30-Grad-Marke: In Göttingen werden bis zu 33 Grad und an der Elbe bis zu 31 Grad erwartet. Auch in Mecklenburg-Vorpommern rechnet der DWD mit Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad. Die Meteorologen warnen dort zudem vor einer teils extremen Wärmebelastung. Weiter nördlich in Schleswig-Holstein bleibt es dagegen etwas kühler: An der See erwartet der DWD Temperaturen von 24 Grad.

Weiter nördlich

Gewitterrisiko steigt im ganzen Norden

Im Laufe des Tages ziehen aus dem Westen allerdings auch dichte Wolken auf, die in Niedersachsen für Regenschauer und vereinzelt auch Gewitter sorgen, teilte der DWD mit. In Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet der DWD schauerartig verstärkten Regen. In Mecklenburg-Vorpommern sind am heute Abend zudem Gewitter mit Starkregen möglich.

Ein Wochenende mit viel Sonne und wenig Regen

Der Sonntag präsentiert sich nach DWD-Vorhersage von Niedersachsen bis zu Westküste Schleswig-Holsteins und an der Ostsee länger sonnig, sonst leicht unbeständig. Die Temperaturen liegen bei maximal 21 bis 28 Grad. Die kommende Woche startet mit viel Sonne, einigen, meist lockeren Wolken, und es bleibt zumeist trocken, nur östlich der Elbe könnte es einige Schauer geben.

Auch nachts bleibt es warm

Der DWD warnte mit Blick auf die Hitze vor körperlichen Belastungen. Problematisch seien bei diesem Wetterumschwung nicht nur die Höchstwerte am Tage, noch kritischer sei die fehlende nächtliche Abkühlung. "Da es sehr schwül bleibt, sinken die Temperaturen mancherorts - besonders in Ballungsgebieten - kaum noch unter 20 Grad", sagte Felix Dietzsch von der DWD-Wettervorhersagezentrale.

