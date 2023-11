Wind und Dauerregen: Woche startet mit ungemütlichem Wetter Stand: 20.11.2023 09:11 Uhr Mit Regenmengen bis zu 40 Litern startet die Woche in Niedersachsen nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Dauerregen vom Harz bis ins Emsland voraus. Die Temperaturen bleiben insgesamt eher mild.

Bis zum Montagmittag müsse mit Dauerregen gerechnet werden. In einem Streifen vom Emsland bis zum Harz erwartet der DWD Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter. In West- und Südniedersachsen wird der Regen von mäßigem, teils stark böigem Südwest- bis Westwind begleitet.

Wetter in Niedersachsen: Schnee im Harz möglich

Auch in der kommenden Nacht rechnen die Meteorologen mit Regen, der von der Elbe und Nordniedersachsen langsam nach Süden zieht. Erst am Dienstag sind vereinzelt heitere Abschnitte zu erwarten. Während auf den Ostfriesischen Inseln weiter Schauer möglich sind, könnten diese im Harz in Schnee übergehen.

Nasser November

Bis zum Wochenende hatten die Meteorologen bereits 130 Prozent der in Deutschland in den vergangenen rund 30 Jahren üblichen November-Niederschläge gemessen. Und der Monat sei ja noch nicht zu Ende. "Das kann noch mehr werden", sagte DWD-Meteorologe Christian Herold am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

