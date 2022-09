Wilhelmshaven: Pinke BHs mahnen zur Brustkrebsvorsorge Stand: 29.09.2022 14:11 Uhr Auf der Wilhelmshavener Marktstraße hängen 155 pink gefärbte BHs an einer Wäscheleine. Mit der Aktion in der Fußgängerzone wird für die Brustkrebsvorsorge geworben.

"Es ist wichtig, dass der Brustkrebs so früh wie möglich erkannt wird, damit die Überlebenschancen da sind und der Eingriff so gering wie möglich ist", sagte Nicole Biela vom Gleichstellungsbüro der Stadt. Frauen aus Wilhelmshaven haben für die Aktion "pinke BHs" in großer Zahl ihre Wäschestücke gespendet. Die Büstenhalter wurden anschließend im auffälligen Pink angesprüht.

Pinke Schleifen als Zeichen der Solidarität

Mit der Farbe ist auch das "Mammobil" beschriftet, in dem ambulant die Röntgenvorsorge zur Früherkennung von Brustkrebs im Nordwesten angeboten wird. Birgitt Kampen-Neumann arbeitet dort. Sie appelliert an alle Frauen: "Geht zur Früherkennung und nutzt die Chance, dass wir so tolle Früherkennungsprogramme in Deutschland haben dürfen." Pinke Schleifen seien zusätzlich ein Zeichen der Solidarität. Jede achte Frau erkranke im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Betroffene Frauen sollten nicht alleine gelassen werden. Auch dazu wird es im Oktober viele Informationsangebote geben. Neben Wilhelmshaven hängen auch in Oldenburgs Innenstadt in dieser Woche pinkfarbene BHs.

