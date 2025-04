Wetter an Ostern: Im Nordwesten nass, im Osten wechselhaft Stand: 19.04.2025 06:00 Uhr Die Karwoche hat sommerlich begonnen und hört herbstlich auf. In Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein wird es heute regnerisch. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es die meiste Zeit trocken.

Heute wird es in Niedersachsen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst bewölkt und regnerisch, am Nachmittag gibt es dann auch Auflockerungen. Vereinzelt kommt die Sonne durch und es bleibt meist trocken. Dabei erreichen die Höchsttemperaturen 17 Grad in der Grafschaft Bentheim, 11 Grad auf den Inseln und 12 bis 15 Grad im Binnenland.

Sonne und Wolken im steten Wechsel

Der Sonntag beginnt nach Angaben des DWD neblig. "Im Laufe des Vormittags löst sich der Nebel jedoch auf und Sonne und Wolken wechseln sich bis zum Abend ab. Dabei bleibt es weitgehend trocken", sagt die Diplom-Meteorologin Julia Schmidt vom Seewetteramt in Hamburg dem NDR Niedersachsen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 21 Grad im äußersten Osten und 13 bis 19 Grad im Landesinneren.

Am Ostermontag wird es besonders ungemütlich

Am Ostermontag wird es dann wieder nass und es gibt deutlich mehr Wolken als Sonne. Demnach kommt es im Laufe des Tages immer wieder zu Regenschauern, die sich gebietsweise auch zu Gewittern ausweiten können. "Insgesamt ist der Ostermontag der ungünstigste Tag für Outdoor-Aktivitäten", so Schmidt. Dabei erreichen die Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad auf den Inseln und 17 bis 18 Grad im Binnenland. Auch am Ostermontag kann sich der Osten wieder über die höchsten Temperaturen freuen. Laut DWD wird es an der Grenze zu Sachsen-Anhalt dann bis zu 20 Grad warm.

Trockene Böden: Niederschläge reichen nicht aus

Weitere Informationen Waldbrandgefahr in Niedersachsen: Zweithöchste Stufe in vier Gebieten Heute werden Gewitter und Regenschauer erwartet. Ab Donnerstag soll sich die Gefahrenlage landesweit deutlich entspannen. mehr

Die zuletzt in Teilen Niedersachsens verbreitete Waldbrandgefahr wird durch den angekündigten Regen laut Prognosen landesweit deutlich absinken - den trockenen Böden helfen die Oster-Schauer aber wohl kaum: "Selbst wenn es ortsweise mehr Regen gibt, wird das nicht die Trockenheit der letzten Wochen ausgleichen", sagte DWD-Meteorologin Sabine Krüger. Lokal sei auch Starkregen deutlich größeren Mengen möglich. Mit Blick auf die ausgeprägte Trockenheit der letzten Zeit sei das aber eher ein "Tropfen auf den heißen Stein".

Gewitter auch in Hamburg und Schleswig-Holstein

Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich das Osterwetter stark bewölkt und regnerisch. Heute zieht sich nächtlicher Regen bis in die Mittagsstunden und es wird stark bewölkt bis bedeckt. Im Laufe des Nachmittags gibt es Auflockerungen und kaum noch Regen. Die Höchstwerte erreichen den Angaben nach 12 bis 14 Grad, auf Helgoland 10 Grad.

Am Sonntag wechseln sich in beiden Bundesländern Sonne und Wolken ab. Zur dänischen Grenze hin kann es vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 Grad in Hamburg und 13 Grad an der Nordseeküste. Am Ostermontag ist dann von Beginn an Regen angesagt: "In beiden Bundesländern gibt es Schauer und Gewitter. Diese ziehen im Laufe des Nachmittags nach Osten in Richtung Mecklenburg-Vorpommern weiter", sagt Meteorologin Julia Schmidt. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 18 Grad in Hamburg und 12 bis 18 Grad in Schleswig-Holstein.

Aussichten für MV sind wechselhaft

In Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich das Wetter heute und am Sonntag laut dem DWD eher unbeständig, mit Sonne und Quellwolken im stetigen Wechsel. "Es bleibt die meist Zeit trocken, nur örtlich fallen einige Regentropfen", so Schmidt. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach 15 Grad am Samstag und 18 Grad am Sonntag. Der Ostermontag beginnt freundlich und es bleibt den ganzen Tag über weitgehend trocken - bei Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.04.2025 | 06:00 Uhr