Weiter kräftiger Regen und Gewitter in Niedersachsen erwartet Stand: 18.06.2024 18:40 Uhr Am Abend und in der Nacht zu Mittwoch drohen in Niedersachsen Starkregenfälle und vereinzelte Gewitter mit Hagel und Sturm. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird es ungemütlich.

In weiten Teilen Niedersachsens ist am Dienstagabend mit Regenschauern, teils sehr kräftigen, zu rechnen, wie Joachim Pütz vom ARD-Wetterkompetenzzentrum dem NDR Niedersachsen sagte. Vom Deutschen Wetterdienst (DWD) ist eine amtliche Warnung vor Starkregen mit Regenmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit ausgegeben worden. Laut Pütz sind in der Nacht zu Mittwoch zudem teils schwere Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel möglich. Ab 2 Uhr in der Früh sollen die Gewitter dann vorüber sein, sagte ein Sprecher des DWD dem NDR Niedersachsen.

Starkregen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Für Mecklenburg-Vorpommern rechnen die Meteorologen am Abend und in der Nacht ebenfalls mit Starkregen. Laut DWD sind vereinzelt Gewitter möglich. Vor allem von der Griesen Gegend über die Mecklenburgische Seenplatte bis nach Usedom wird über mehrere Stunden ein Niederschlag von 20 bis 35 Litern pro Quadratmeter erwartet. Am Mittwochvormittag sollte der starke Regen vorüber sein, wie der DWD mitteilte.

Leichter Regen im Norden

Im Norden von Niedersachsen ist die Wetterlage dem DWD zufolge entspannter. An der Nordsee und auf den Ostfriesischen Inseln wird es demnach kaum bis gar nicht regnen. Für Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet der DWD leichte bis mittlere Regenfälle.

Heftige Gewitter blieben am Dienstag größtenteils aus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zunächst vor heftigen Gewittern am Dienstagnachmittag in Südniedersachsen und Hannover gewarnt. Laut Wetterexperte Pütz habe es südöstlich von Hannover kräftige Gewitter gegeben, die anschließend Richtung Osten abzogen. Seiner Ansicht nach ist die Wahrscheinlichkeit für Unwetter in Niedersachsen in der kommenden Nacht gering. "Die Entwicklung ist nicht ganz so katastrophal, wie es gestern vermutet wurde," sagte er dem NDR Niedersachsen.

Public Viewing in Hannover abgesagt

Aufgrund der Wettervorhersage war das Public Viewing der Fußball-EM auf dem Raschplatz in Hannover am Dienstagnachmittag durch den Veranstalter abgesagt worden. Dort werden alle Gruppenspiele auch ohne Beteiligung der deutschen Mannschaft übertragen. Am Mittwoch sollte Public Viewing wieder möglich sein: Laut Wetterexperte Pütz lockern die Regenwolken im Laufe des Tages auf, Mittwochabend ist dann in Niedersachsen mit sonnigem Wetter zu rechnen.

