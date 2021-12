Weihnachtseinkäufe in Niedersachsen wohl nur noch mit 2G Stand: 07.12.2021 11:27 Uhr Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen ist, soll von Sonnabend an in vielen Geschäften in Niedersachsen keinen Zutritt mehr erhalten.

Die entsprechende Verordnung soll am Sonnabend in Kraft treten, teilte die Staatskanzlei in Hannover mit. Doch zuvor debattiert noch der Landtag in Hannover über die von der Landesregierung vorgesehenen Maßnahmen. Auf einen 2G-Beschluss für den Einzelhandel hatten sich Bund und Länder bereits in der vergangenen Woche verständigt, bislang war allerdings unklar, ab wann dies im Land gilt. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sind davon nicht betroffen. Dort darf dann auch ohne Impf- oder Genesenennachweis weiter eingekauft werden. Allerdings soll die Maskenpflicht verschärft werden.

Einfache OP-Masken reichen nicht mehr

Ab der Warnstufe 2 soll überall im Einzelhandel in Niedersachsen eine strenge Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske kommen. Auch im öffentlichen Nahverkehr würden einfache OP-Masken nicht mehr ausreichen, wenn die Corona-Verordnung wie vorgesehen geändert wird.

Videos 2 Min Corona-Regeln: Wie geht es in Niedersachsen weiter? Was von den Beschlüssen aus Berlin ist neu? Was sagt der Einzelhandel? Sophie Mühlmann berichtet. (02.12.2021) 2 Min

Maximal 10.000 Menschen bei Veranstaltungen an der frischen Luft

Außerdem soll die Zuschauerzahl bei Veranstaltungen sinken, ebenfalls von Sonnabend an. Je nach Corona-Warnstufe sollen laut Staatskanzlei bei Veranstaltungen im Außenbereich maximal 10.000 Menschen erlaubt sein, im Innenbereich sollen es maximal 5.000 sein. In der Corona-Warnstufe 3 und in besonders stark von Corona-Infektionen betroffenen Regionen sollen Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich nur noch mit maximal 500 Menschen erlaubt sein. Zusätzlich soll in dieser Warnstufe bei Veranstaltungen das Tragen einer FFP2-Maske drinnen wie draußen gelten, auch im Sitzen.

Verschärfte Regeln bei Warnstufe 3

Auch darauf hatten sich Bund und Länder bereits verständigt: Messen, Weihnachtsmärkte und Diskotheken sollen in der Warnstufe 3 - beziehungsweise in regionalen Hotspots - schließen müssen. Ein regionaler Hotspot ist etwa ein Landkreis, wenn dort eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 350 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche vorliegt.

Weniger Kontakte für Ungeimpfte

Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen ist, soll sich nach Plänen der Landesregierung von Sonnabend an mit weniger Menschen treffen dürfen. Dann soll sich ein Haushalt nur noch mit zwei Menschen aus einem anderen Haushalt treffen dürfen. Wer jünger als 14 Jahre ist, zählt dabe nicht mit.

Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel

Wer bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) bekommen hat, soll nach den Plänen der Landesregierung von der bereits geltenden 2G-Plus-Regel etwa bei Veranstaltungen ausgenommen werden, also keinen Test mehr benötigen. Auch Gastronomen und körpernahe Dienstleister wie Friseure sollen die Möglichkeit bekommen, auf zusätzliche Tests ihrer Kundinnen und Kunden zu verzichten, wenn nur 70 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. Das soll auch gelten, wenn in einem kleinen Betrieb nur ein Kunde und ein Mitarbeitender zusammenkommen. Für den Hallensport soll die Möglichkeit eingeräumt werden, bei einer Begrenzung auf zehn Quadratmeter pro Sportler ebenfalls auf Tests zu verzichten.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 07.12.2021 | 07:00 Uhr