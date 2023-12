Warnstreik in der Stahlindustrie: IG Metall fordert höhere Löhne Stand: 08.12.2023 09:58 Uhr Die Beschäftigten der Stahlindustrie in Niedersachsen streiken heute für 8,5 Prozent mehr Lohn und eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Am Werk der Salzgitter AG findet eine Demo statt.

Die IG Metall fordert darüber hinaus, die Tarifverträge zur Altersteilzeit zu verlängern. Auch nach der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Gewerkschaft mit den Arbeitgebern gibt es noch keine Einigung. In der ersten Runde hatten die Arbeitgeber 3,1 Prozent mehr Lohn für 15 Monate angeboten. Sie hatten die IG Metall aufgerufen, einen Transformationsvertrag über beschäftigungssichernde Maßnahmen zu unterschreiben.

Kundgebung an der Salzgitter AG

In Salzgitter ist heute morgen eine Demonstration mit Kundgebung geplant. Gegen 10.30 Uhr soll die Demo am Werk der Salzgitter AG beginnen. Am Montag beginnt die vierte Verhandlungsrunde. Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen und der ostdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall mit weitergehenden Arbeitskampfmaßnahmen gedroht. "Wenn die vierte Verhandlung am Montag scheitert, ist eine deutliche Eskalation in der Tarifrunde unausweichlich", sagte der Verhandlungsführer für die nordwestdeutsche Stahlindustrie, Knut Giesler, laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend. In der Stahl- und Eisenindustrie in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen sind rund 68.000 Menschen beschäftigt, in der ostdeutschen Stahlindustrie rund 8.000. Die Friedenspflicht war Ende November geendet. Seitdem gab es bereits zahlreiche Warnstreiks, an denen sich laut IG Metall mehrere tausend Beschäftigte beteiligten.

