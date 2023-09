Durchbruch im Tarifstreit bei Windenergie-Unternehmen Ørsted Stand: 22.09.2023 18:33 Uhr Im Tarifstreit beim Windenergieriesen Ørsted gibt es laut IG Metall Emden einen Durchbruch. Das dänische Unternehmen zeige sich offen für ein neues, transparentes Entgeltsystem.

"Wir hatten am Freitag einen sehr guten und produktiven Austausch mit der IG Metall", sagte Jörg Kubitza, Ørsted-Geschäftsführer in Deutschland, dem NDR Niedersachsen. "Wir befinden uns nun auf einem guten Weg, um eine für alle Parteien tragbare Lösung zu finden." Die IG Metall hatte bemängelt, dass gleiche Arbeit bisher nicht gleich bezahlt wurde und fordert zudem bessere Perspektiven für ältere Mitarbeiter.

Videos 2 Min Warnstreik bei Windkraftanlagenbauer Ørsted in Norddeich (20.09.2023) Rund 150 Mitarbeiter legten auf hoher See und an Land die Arbeit nieder. Sie fordern einen Tarifvertrag. 2 Min

Nächste Verhandlungsrunde Anfang Oktober

Am Dienstag waren 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Warnstreik getreten - 80 im Emden und 70 auf See. Es war bereits der zwölfte Verhandlungstag im laufenden Tarifstreit. Ein unbefristeter Streik konnte damit abgewendet werden. In der nächsten Verhandlungsrunde Anfang Oktober soll konkret über das neue Entgeltsystem verhandelt werden.

