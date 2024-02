Warnstreik in Niedersachsen: Ab heute stehen wieder Busse still Stand: 28.02.2024 09:39 Uhr Im Streit um einen neuen Tarifvertrag für Beschäftigte des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ruft ver.di auch in Niedersachsen erneut zum Warnstreik auf. Den Auftakt macht heute Göttingen.

Die ersten Streikaktionen sind laut ver.di heute Morgen zum regulären Betriebsbeginn in Göttingen gestartet. Dort sind die Beschäftigten im ÖPNV für drei Tage zum Arbeitskampf aufgerufen. Seit den frühen Morgenstunden halten die Busfahrerinnen und Busfahrer eine Streikwache vor dem Gelände der Göttinger Verkehrsbetriebe ab, wie Gewerkschaftsekretär Jan von Alvensleben dem NDR mitteilte. Dort sei heute auch eine Streikversammlung geplant.

Streiks in weiteren Städten ab morgen

In anderen niedersächsischen Städten fallen von morgen an für zwei Tage die Busse und Straßenbahnen aus. Am Freitag sind die Beschäftigten zudem aufgerufen, sich am bundesweiten Klimastreik von "Fridays for Future" zu beteiligen. Bereits vergangene Woche waren in mehreren Städten Niedersachsens Busse und Straßenbahnen in den Depots geblieben.

In diesen Städten sind Warnstreiks im ÖPNV geplant:

Amt Neuhaus: Warnstreik am Freitag

Warnstreik am Freitag Braunschweig: Warnstreik am Donnerstag und Freitag

Warnstreik am Donnerstag und Freitag Goslar: Warnstreik am Donnerstag und Freitag

Warnstreik am Donnerstag und Freitag Göttingen: Warnstreik von Mittwoch bis Freitag

Warnstreik von Mittwoch bis Freitag Hannover: Warnstreik am Donnerstag und Freitag

Warnstreik am Donnerstag und Freitag Lüchow-Dannenberg: Warnstreik der Verkehrsbetriebe Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn am Donnerstag und Freitag

Warnstreik der Verkehrsbetriebe Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn am Donnerstag und Freitag Osnabrück: Warnstreik am Donnerstag und Freitag

Warnstreik am Donnerstag und Freitag Wolfsburg: Warnstreik am Donnerstag und Freitag

Einige Busse und Bahnen fahren trotzdem

Nicht vom Ausstand betroffen sind sind Busse des Unternehmens Regiobus im Großraum Hannover, der Rufbus "Sprinti" und die von Transdev betriebene S-Bahn Hannover sowie die Regionalbusse mit dreistelligen Liniennummern in Göttingen. In Braunschweig sollen den Angaben zufolge die Schulbusse für Grundschüler normal fahren. Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH will nach eigenen Angaben wieder einen Streikfahrplan einrichten. Mehr als 80 Prozent der Verbindungen würden dennoch ausfallen, sagte eine Sprecherin. In Osnabrück fahren die Buslinien 10 und 21 trotz des Streiks regulär. Welche Busse im Bereich Lüchow-Dannenberg fahren, teilt der Landkreis auf seiner Webseite mit.

Arbeitgeberverband sagt Gespräche ab

Der Kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV) hatte am Freitagnachmittag auf den Streikaufruf mit einer Absage der vierten Verhandlungsrunde reagiert - diese war für den 4. März angesetzt. Aus Sicht des KAV sei am Donnerstag ein "angemessenes und abschlussfähiges Angebot vorgelegt" worden. "Wir sind inzwischen am Ende der Fahnenstange angelangt", sagte KAV-Hauptgeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast. Anstatt in "konstruktiven und lösungsorientierten Verhandlungen" zu bleiben, habe ver.di mit einem erneuten Warnstreik-Aufruf geantwortet, heißt es in einer Mitteilung der KAV.

Ver.di hofft auf mehr Beschäftigte durch bessere Bedingungen

Ver.di zeigte sich enttäuscht von den Verhandlungen am Donnerstag und fordert für die nächste Runde ein "substanziell verbessertes Angebot" von der Arbeitgeberseite. Die Gewerkschaft fürchtet: "Ohne eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen werden wir in Zukunft nicht ausreichend Beschäftigte in der Branche haben." Und die seien notwendig für eine klimagerechte Verkehrswende.

Forderungen: Mehr Urlaub, mehr Ruhezeit

Für die Beschäftigten im ÖPNV in Niedersachsen fordert ver.di unter anderem zusätzliche Urlaubstage, mehr Ruhezeit und eine Gleichbehandlung des Fahrdienstes als Schichtarbeit. Gemeinsam mit "Fridays for Future" drängt die Gewerkschaft darauf, die Kapazitäten des ÖPNV zu verdoppeln und bis 2030 auf jährliche Investitionen in Höhe von 16 Milliarden Euro.

