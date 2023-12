Warnstreik im Einzelhandel: Wird es heute besonders voll? Stand: 22.12.2023 11:43 Uhr Im Weihnachts-Shopping könnte es in den Geschäften in Niedersachsen heute noch voller als sonst werden. Grund ist der für Samstag angekündigte Ausstand im Einzelhandel.

Der von der Gewerkschaft ver.di angekündigte Warnstreik könnte bei vielen Menschen eine leichte Torschlusspanik auslösen, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen. Dafür gebe es aber keinen Grund, betonte Krack. Die meisten Händler in Niedersachsen erwarteten auch für Samstag völlig normale Abläufe - also das neben genügend Waren auch ausreichend Verkäuferinnen und Verkäufer im Einsatz sind.

VIDEO: Viele Supermärkte und Geschäfte könnten am 23.12. zu bleiben (12.12.2023) (1 Min)

Keine Probleme bei Lebensmittel-Einkauf erwartet

Ähnlich optimistisch ist der Handelsverband Harz-Heide: Geschäftsführer Heinz-Georg Frieling geht davon aus, dass Kundinnen und Kunden gar nicht viel vom Warnstreik am Samstag mitbekommen werden - insbesondere beim Einkauf von Lebensmitteln. Auswirkungen könnte es dagegen nach den Feiertagen mit der Warenlieferung geben. Mehrere Zentrallager, etwa in Hodenhagen (Netto) und Lauenau (Edeka) sollen an diesem Samstag auch bestreikt werden.

Tarifverhandlungen seit Mai

Ver.di hatte den Warnstreik Mitte Dezember angekündigt. Rund 330.000 Beschäftigte im Einzelhandel in Niedersachsen wurden aufgerufen, am 23. Dezember die Arbeit niederzulegen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt. Der Arbeitgeberverband HDE Niedersachsen und ver.di verhandeln seit Mai über einen neuen Tarifvertrag.

Weitere Informationen Warnstreik im Einzelhandel in Niedersachsen am Tag vor Heiligabend Die Verhandlungen zwischen ver.di und den Arbeitgebern stocken. Die Gewerkschaft macht Druck - und ruft zum Warnstreik auf. (12.12.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.12.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel Tarifpolitik