Warnstreik: Wie kamen Sie zur Arbeit? Das sind Ihre Bilder Stand: 03.03.2023 19:58 Uhr Für den Weg zur Arbeit war am Freitag wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr Kreativität gefragt. Welche Alternativen NDR.de Nutzerinnen und Nutzer gewählt haben, zeigt die Bildergalerie.

Keine Busse, keine Bahnen - und zum Beispiel in Hannover zwei große Demonstrationen, die die Innenstadt weitgehend lahm gelegt haben. Am Streiktag war in Sachen Mobilität Eigeninitiative gefragt. Unsere kleine Bildergalerie zeigt, auf welche Weise Sie an diesem Tag zur Arbeit gekommen sind.

So schicken Sie uns Ihr Bild vom Warnstreik

Füllen Sie einfach das nachstehende Formular aus, hängen Sie Ihr Bild, wie Sie heute zur Arbeit kommen, an und vielleicht sehen Sie Ihr Foto schon bald auf ndr.de/niedersachsen. Am besten ist ein Bild im Querformat. Vielen Dank!

Ihre Daten Vorname Name: * Ihre E-Mail-Adresse: * Ihr Wohnort (PLZ, Ort): * Ihre Daten Telefonnummer: Ihr Bild Was zeigt das Bild und wann und wo wurde es aufgenommen?: * Ihr Einverständnis Einverständnis: Ich bin damit einverstanden, dass das von mir bereitgestellte Foto vom NDR verwendet wird. Bild anhängen Ihr Bild (Querformat, mind. 1.920 x 1.080 Pixel, bitte nicht größer als 4 MB): * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert.

