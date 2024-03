Volkswagen-Stiftung schüttet Rekordsumme aus Stand: 25.03.2024 12:49 Uhr Für den Ausbau der Spitzenforschung in Niedersachsen hat die Volkswagen-Stiftung in Hannover vergangenes Jahr 510 Millionen Euro ausgezahlt. Der Börsengang von Porsche brachte zusätzliche Mittel.

Von einer Rekordsumme sprach die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Montag unter Berufung auf den Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung, Georg Schütte. Das sei eine "einmalige Chance" für niedersächsische Hochschulen und Forschungseinrichtungen, weil man mit der Sonderdividende aus dem Börsengang von Porsche und dem hohen Dividendenzufluss von Volkswagen eine einmalige Finanzierungsbasis habe, sagte Schütte der Zeitung. So habe die Stiftung im vergangenen Jahr als Sonderdividende des Porsche-Börsengangs zusätzlich 576 Millionen Euro erhalten.

Unternehmen VW und Stiftung getrennt

Anders als ihr Name suggeriert, ist die VW-Stiftung keine Unternehmensstiftung, sondern mit dem Wolfsburger Autobauer nur noch durch die Geschichte verbunden. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Eigentumsverhältnisse des VW-Werks unklar waren, einigten sich Land und Bund darauf, Volkswagen in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Der Erlös bildete den Grundstock für die Stiftung. Heute ist die VW-Stiftung eine der finanzkräftigsten und wichtigsten Geldgeber für Forschung in Deutschland.

Bau eines Quantencomputers mit Geldern der Stiftung

Zum Beispiel leistete die Volkswagen-Stiftung vor einigen Jahren die Anschubfinanzierung für den Bau eines Quantencomputers in Niedersachsen: 25 Millionen Euro erhielt der Forschungsverbund "Quantum Valley Lower Saxony", zu dem die Universitäten Braunschweig und Hannover gehören, dafür.

Dieses Jahr werden 400 Millionen Euro erwartet

Im laufenden Jahr rechnet die Stiftung mit rund 400 Millionen Euro, die ausgeschüttet werden. Die Fördersumme schwankt jedes Jahr, weil das Geld der Stiftung aus den landeseigenen VW-Aktien kommt und erst nach dem Jahr feststeht, wie hoch die Aktienerlöse und Dividenden ausgefallen sind.

Niedersachsens Wissenschaft soll besser werden

Das Wissenschaftsministerium in Hannover und die Stiftung arbeiteten gemeinsam an einer Strategie, um den Rückstand niedersächsischer Universitäten zur nationalen und internationalen Spitze aufzuholen. Ziel sei es, Niedersachsen als Standort im nationalen und internationalen Wettbewerb sichtbarer zu machen, sagte Schütte.

