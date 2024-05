Viel Verkehr an Himmelfahrt: ADAC rechnet mit einigen Staus Stand: 08.05.2024 22:13 Uhr Durch das verlängerte Wochenende rechnet der ADAC mit vielen Staus auf den Straßen in Niedersachsen. Auch an Christi Himmelfahrt könnte es auf den Strecken zur Küste und anderen Naherholungsgebieten voll werden.

Bereits am Mittwochnachmittag machte sich der Feiertagsverkehr bemerkbar. Dabei trafen Reisende und Pendler aufeinander. So kam es in und um Hamburg zu einigen Staus und stockendem Verkehr. In Niedersachsen stockte es auf einigen Strecken in Richtung Küste. Im vergangenen Jahr war der Tag vor Christi Himmelfahrt laut ADAC einer der staureichsten Tage des Jahres. Der Verkehrsclub hatte daher bereits am Montag gewarnt, dass es volle Straßen geben könnte.

Sonntag wohl viel Verkehr

Am Freitag und Samstag rechnet der ADAC mit keinen großen Problemen auf den Straßen in Norddeutschland. Erst am Sonntag könnte der Rückreiseverkehr ab Mittag bis in den Abend hinein für Staus sorgen. Der ADAC rät dazu, sich ruhigere Alternativrouten zu suchen oder auf einen anderen Reisetag auszuweichen. Falls dies nicht möglich ist, könnte ein möglichst frühes oder spätes Starten das Stehen in einem Stau verhindern. Sollte es dennoch dazu kommen, rät der Verkehrsclub dazu, Ausweichrouten über Landstraßen erst ab einem Stau von mehr als zehn Kilometern oder bei einer Vollsperrung zu nutzen. Die Strecken abseits der Autobahnen seien oft schnell verstopft, so der ADAC.

Aktuelle Baustellen in Niedersachsen mit Staugefahr

In Niedersachsen können aktuell einige Baustellen - insbesondere auf der A1 und der A7 - zu Behinderungen führen. Außerdem kann es zu Verzögerungen und Ausfällen von Fährverbindungen zu einigen Ostfriesischen Inseln kommen.

A1: Bremen - Osnabrück

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta

in beiden Richtungen zwischen Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg

A7: Kassel - Hannover

in beiden Richtungen in Höhe Hildesheim

A7: Hannover - Hamburg

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Dorfmark und Soltau-Ost

zwischen den Anschlussstellen Bispingen und Evendorf, Nachtbaustelle, täglich zwischen 19 Uhr und 5 Uhr

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf

A27: Walsrode - Bremen

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord

A28: Oldenburg - Bremen

in beiden Richtungen zwischen Kreuz Oldenburg-Ost und Hude

A28: Dreieck Stuhr - Delmenhorst

zwischen Delmenhorster Dreieck und Delmenhorst

A38: Göttingen - Halle

zwischen Deiderode und Friedland

A39: Hamburg - Lüneburg

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Handorf

Hamburg rechnet mit Staus auf A7 und A20

Auf der A7 in Hamburg wird es erfahrungsgemäß vor und hinter dem Elbtunnel besonders voll auf den Straßen. Auf der A1-Ostumfahrung gebe es ebenfalls Staugefahr, teilte der ADAC mit. Auf den Strecken in Richtung Schleswig-Holstein, wie zum Beispiel auf der A1 zwischen Pansdorf und Sereetz kommt es auch immer wieder zu Staus - dort sorgt eine Dauerbaustelle für Staugefahr. Das gilt auch auf der A20 bei Lübeck. Bei passenden Wetter kann es auf dem Weg zu den Inseln voller werden. Wer nach Sylt will, sollte deshalb bei der Autoverladung in Niebüll etwas mehr Zeit einplanen.

