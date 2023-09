Veterinärassistenten sollen Amtstierärzte unterstützen Stand: 20.09.2023 18:30 Uhr Niedersachsens Amtstierärzte bekommen künftig Unterstützung: Veterinärassistenten sollen bei der Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben helfen. Dafür gibt es eine einjährige Ausbildung.

Sieben Frauen und acht Männer haben im September die Ausbildung zum Veterinärassistenten begonnen, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) am Mittwoch in Oldenburg mit. Einer ihrer Schwerpunkte soll der Tierschutz sein. So helfen sie in Zukunft etwa bei bei Kontrollen von Nutztierhaltungen und Tiertransporten oder bei der Bekämpfung von Tierseuchen.

Erste Absolventen arbeiten schon in Veterinärämtern

Mit den neuen Auszubildenden startet bereits der zweite Lehrgang in dem neuen Beruf. Die ersten Absolventen des Lehrgangs von 2021/22 arbeiten bereits in lokalen Veterinärämtern. Den theoretischen Teil der Ausbildung mit einem Umfang von 300 Stunden koordiniert das LAVES. Danach werden die Auszubildenden neun Monate lang berufspraktisch eingesetzt. Voraussetzung für die Weiterbildung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung etwa als Landwirt, Tierpfleger, Tierwirtin oder Tiermedizinische Angestellte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft