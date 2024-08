Verden: Brand in Traditionsgaststätte weitgehend unter Kontrolle Stand: 07.08.2024 17:33 Uhr Der Brand in einer Traditionsgaststätte am Rande der Innenstadt von Verden ist weitgehend unter Kontrolle. Am Mittag war das Feuer in dem historischen Gebäude aus dem Jahr 1670 ausgebrochen.

Drei Menschen seien laut Polizei verletzt worden, wie schwer, war zunächst unklar. Das Feuer breitete nach Auskunft der Feuerwehr sehr zügig aus. Während der Löscharbeiten brach der Dachstuhl zusammen und fiel auf die Straße. Die Feuerwehr konnte auch nicht mehr verhindern, dass die Flammen auf das Dach des Nachbarhauses übergriffen. Inzwischen sind nach Informationen von NDR Niedersachsen keine offenen Flammen mehr zu sehen, auch die Rauchentwicklung ist stark zurückgegangen.

Einsatz dauert weiter an

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben zeitweise mit einem Großaufgebot von rund 150 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei sperrte sämtliche Zufahrten zum Innenstadtbereich am Anita-Augspurg-Platz ab. Zwischenzeitlich wurden die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Einsatz dauerte an Nachmittag weiter an, weil nicht alle Glutnester gelöscht werden konnten, wie ein Sprecher bestätigte. Einige Bewohnerinnen und Bewohner wurden demnach betreut. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

