Unwetter in Niedersachsen: Es drohen schwere Gewitter und Starkregen Stand: 24.05.2024 14:00 Uhr Bis zum frühen Nachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern in Südniedersachsen. Es soll schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagel geben. Auch Samstag und Sonntag wird es ungemütlich.

Die Unwetterwarnung gilt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) voraussichtlich bis 14.15 Uhr. Vor allem in Teilen der Landkreise Göttingen, Northeim und Holzminden kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde geben. Zudem seien Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde möglich, dazu Hagel. Grund ist laut Meteorologe Lutz Beckebanze eine Tiefdruckrinne, die sich im Laufe des Abends und der Nacht in Richtung Norden ausbreitet. Betrachtet auf sechs Stunden sei in Südniedersachsen auch Niederschlag von 50 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, so der Meteorologe. Zudem sind laut DWD stürmische Böen und Hagel möglich.

Gewitter ziehen Richtung Hamburg

In der Nacht zieht die Gewitterfront nordwärts, sodass sie zum Teil auch Hamburg und Lauenburg (Schleswig-Holstein) erreichen könnten. "Die Gewitter ziehen aber nicht weit über die Elbe hinaus", sagte Beckebanze. Die Temperaturen erreichen heute in Niedersachsen 20 bis maximal 24 Grad, in Hamburg und Schleswig-Holstein höchstens 23 Grad. Auf den Nordseeinseln erwartet der Meteorologe maximal 18 Grad, an der Ostseeküste bis zu 17 Grad.

Auch am Samstag Niederschläge möglich

Am Samstagvormittag ist in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein mit weiteren Schauern zu rechnen. Im Laufe des Tages könne es im nördlichen Niedersachsen ebenfalls regnen, teils mit weiteren Gewittern, sagte Meteorologe Beckebanze. "Im südlichen Niedersachsen lockert es gegen Samstagnachmittag hingegen wieder auf", so der Wetterexperte. Am schönsten werde es im nördlichen Schleswig-Holstein. Die Temperaturen bleiben demnach ähnlich wie an den Vortagen bei Höchstwerten von 23 Grad in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Auf den Inseln in Nord- und Ostsee werden maximal 18 Grad erwartet.

Regen und Gewitter halten an

Auch am Sonntag ziehen laut Beckebanze erneut Schauer und Gewitter von Osten kommend über Niedersachsen auf. "Am Montag geht es ähnlich weiter", sagte der Meteorologe. Der Wetterexperte gibt jedoch auch einen positiven Ausblick: In den kommenden Tagen gebe es auch immer wieder Abschnitte in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die nicht von den Gewittern betroffen seien, sagte er.

