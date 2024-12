Um die Seen und Wiesen - Silvesterläufe in Niedersachsen Stand: 29.12.2024 08:00 Uhr Viele Menschen in Niedersachsen lassen das Jahr 2024 sportlich bei einem Silvesterlauf ausklingen. Zum Maschseelauf in Hannover werden fast 4.000 Teilnehmende erwartet.

Der Hauptlauf sei ausgebucht, heißt es von den Organisatoren, aber für Walker und Kinder sind demnach noch Restplätze vorhanden: Der 21. Silvesterlauf rund um den Maschsee wird erneut zum sportlichen Höhepunkt am letzten Tag des Jahres in Niedersachsen. Aber nicht nur in Hannover, auch in vielen anderen Städten und Gemeinden treffen sich Gleichgesinnte zum gemeinsamen Auslaufen. Wir zeigen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -, wo man dem neuen Jahr im Laufschritt entgegeneilen kann:

Weitere Informationen Für den guten Zweck: Ingenieur läuft 14 Marathons in 14 Tagen Von Dresden nach Cuxhaven: Rund 657 Kilometer legt der 39-Jährige zurück, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. (10.07.2024) mehr