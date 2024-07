Stand: 10.07.2024 10:56 Uhr Für den guten Zweck: Ingenieur läuft 14 Marathons in 14 Tagen

Jeden Tag ein Marathon - und das zwei Wochen lang: diese Leistung vollbringt derzeit der gebürtige Inder Jaya Prakash Kar bei einem Spendenlauf entlang der Elbe. Der 39-jährige Maschinenbauingenieur startete am 1. Juli in Dresden und wird am Mittwoch in Laase (Landkreis Lüchow-Dannenberg) erwartet. Das Ziel nach 675 Kilometern ist Cuxhaven. Am Donnerstag läuft er nach Dahlenburg, am Freitag nach Winsen. Bei seinem Lauf sammelt er online Geld für Schulmahlzeiten - über die Hilfsorganisation Mary's Meals. Jaya Prakash Kar engagiert sich in seiner Freizeit für Kinder in den ärmsten Ländern der Welt.

