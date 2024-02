Ultimate Frisbee: So fair! Da braucht´s keinen Schiri Stand: 28.02.2024 12:05 Uhr Am kommenden Wochenende sich die besten Jugend-Teams Deutschlands im Ultimate Frisbee. In Wilhelmshaven entscheidet sich am 3. März, welches Team Deutscher-Jugend-Meister wird.

30 Mannschaften aus ganz Deutschland kämpfen um den Titel bei den Indoor Ultimate Frisbee Meisterschaften. Nach Wilhelmshaven reisen dafür über 400 Spielerinnen und Spieler der Altersklassen U14, U17 und U20. Am Sonntag wird der neue Deutschlandmeister bei der Siegerehrung bekanntgegeben. Besuchende haben freien Eintritt.

Ultimate Frisbee: So sind die Regeln

Beim indoor Ultimate Frisbee geht es darum, die Frisbee-Scheibe in der sogenannten Endzone der gegnerischen Mannschaft zu fangen. Jeweils fünf Spieler pro Team stehen sich in der Halle gegenüber. Die Besonderheit der Sportart besteht darin, dass es keine Schiedsrichter gibt - die Spieler handeln nach einem Ehrenkodex. Dieser besagt: kein Körperkontakt und keine Fouls. Die Spieler nennen das den "Spirit of the Game".

