Übung am Flughafen Hannover - Luftwaffe zieht positive Bilanz Stand: 30.11.2023 20:30 Uhr Die Luftwaffe hat sich zufrieden mit dem Verlauf des Luftwaffen-Manövers "Hannover Shield 2023" gezeigt. Der zuständige Oberst erklärte, es seien insgesamt sieben Trainingsflüge absolviert worden.

Dabei seien wertvolle Erkenntnisse über die Fähigkeiten gesammelt worden, das Land und die Nato zu verteidigen. Besonders der Betrieb bei kalten Temperaturen sei hilfreich gewesen. "In der Nacht zu Dienstag hatten wir Minustemperaturen, deswegen sahen unsere Jets am nächsten Morgen aus wie Eiszapfen", so der Offizier. Soldaten hätten die Jets mit Heißluftgebläsen startklar gemacht.

Kampfflugzeuge kommen aus Wittmund

Erstmals übte die Luftwaffe den Schutz einer Großstadt aus der Luft von einem zivilen Flughafen aus - also etwa vor Drohnen oder tief fliegenden Marschflugkörpern. Die Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 "Richthofen" aus dem ostfriesischen Wittmund parkten auf einem freien Flugfeld am Airport Hannover. Anfang der Woche waren die drei unbewaffneten Eurofighter auf dem Flughafen Hannover gelandet.

