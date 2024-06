Stand: 12.06.2024 09:59 Uhr Tödlicher Unfall nahe Burg Eltz: Frau aus Region Hannover stirbt

Eine Frau aus der Region Hannover ist am Dienstag bei einer Pedelec-Tour im Elztal in Rheinland-Pfalz tödlich verunglückt. Sie sei einen Abhang hinuntergestürzt, teilte die Polizei mit. Die 58-Jährige war mit einer Gruppe von Touristen aus Niedersachsen auf dem Wanderweg zwischen Burg Eltz und der Ringelsteiner Mühle in Moselkern (Landkreis Cochem-Zell) unterwegs. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe sie vermutlich aufgrund der Beschaffenheit des Weges die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren, so ein Polizeisprecher gegenüber NDR Niedersachsen.