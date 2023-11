Tief bringt neuen Schnee für Niedersachsen in der Nacht Stand: 28.11.2023 17:35 Uhr Plötzlich ist der Winter da in Teilen Niedersachsens - es hat geschneit und die Nacht war frostig. Ähnliches Wetter erwarten Meteorologen auch in der kommenden Nacht. Dann sollen weitere Regionen Schnee abbekommen.

Einsetzen soll der Schneefall am späten Abend in Ostfriesland und an der Nordseeküste, wie Meteorologe Ronny Büttner vom Wetterdienst Wetterwelt dem NDR Niedersachsen sagte. Gegen Mitternacht soll das Tief dann die Weser überschreiten und immer weiter nach Osten und Südniedersachsen vorankommen. Büttner geht von einem bis zu drei Zentimetern Neuschnee aus. Zwischen der Elbe und dem Göttinger Land sowie dem Harz und dem Weser- Leinebergland könnten es auch drei bis sieben Zentimeter werden, so der Meteorologe.

AUDIO: Wetterexperte: "Große Nummer erwarten wir im Laufe der Nacht" (3 Min) Wetterexperte: "Große Nummer erwarten wir im Laufe der Nacht" (3 Min)

Schnee am Mittwoch im Osten und Süden Niedersachsens

Im Laufe der Nacht soll der Schnee dann im Westen, Richtung Ostfriesland und Ems, wieder in Regen übergehen, wie Büttner sagte. Im östlichen und südlichen Niedersachsen soll es dagegen weiter schneien. Vor allem östlich der Weser in Richtung Wendland und im Süden Niedersachsens sei auch am Mittwoch tagsüber mit weiteren Schneefällen zu rechnen, so der Meteorologe. In Richtung Ems hingegen werde es voraussichtlich regnen.

"Warme Kleidung sollte parat liegen"

Mit Blick auf die kommenden zwei Wochen, sagt Büttner: "Da nistet sich tatsächlich so eine frühwinterliche Phase bei uns in Niedersachsen ein." Für die Nacht zu Donnerstag und die Nacht zu Freitag erwartet der Wetterexperte mäßigen bis teils strengen Frost. In den kommenden 10 bis 14 Tagen bleibe es dann auch voraussichtlich kalt. "Die warme Kleidung sollte parat liegen", rät Büttner.

Bis zu 30 Zentimeter Schnee im Harz

Videos 3 Min Winter-Gefühle bei zehn Zentimetern Neuschnee im Harz (25.11.2023) Rodel-Lift und Skigebiete sind im Oberharz noch geschlossen. Der Schneefall kam überraschend. Aber Wandern geht immer. 3 Min

Bereits seit dem Wochenende liegt im Harz ein dünne Schneedecke. Lifte und Pisten sind aber noch geschlossen, sie öffnen ihren Betrieb erst am 16. Dezember. In der Nacht zu Dienstag gab es dann laut Meteorologe Büttner noch einmal 20 bis 30 Zentimeter Schnee obendrauf. Von der Lüneburger Heide in Richtung Wendland seien stellenweise bis zu zwei Zentimeter Schnee gefallen. Etwas südlicher, auf einer Linie Hannover, Uetze (Region Hannover), Wittingen (Landkreis Gifhorn) sowie insbesondere in Südniedersachsen, seien es zwei bis zehn Zentimeter gewesen.

Frost, Regen, Schnee - Vorsicht bei Glätte

Meteorologe Büttner warnt vor Glatteis in den kommenden zwei Wochen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte dies zu einer Reihe von Verkehrsunfällen geführt. Die Polizei mahnt, Verkehrsteilnehmer sollten ihr Verhalten anpassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 28.11.2023 | 16:00 Uhr