Telefonische Krankschreibung nun doch früher möglich Stand: 05.12.2023 15:46 Uhr Wegen der Grippezeit sind die Wartezimmer voll, die telefonische Krankschreibung solle daher schnellstmöglich wieder zugelassen werden, forderten Ärzteverbände. Ab Donnerstag soll es nun soweit sein.

Nach Informationen der ARD steht das Thema an diesem Donnerstag für die Plenarsitzung des Gemeinsamen Bundesausschusses auf der Tagesordnung. Dieser Ausschuss ist das oberste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen und sollte eigentlich soll bis zum 31. Januar 2024 eine entsprechende Richtlinie ausarbeiten. Laut dem ARD-Hauptstadtstudio wird die Möglichkeit nun schon am Donnerstag in Kraft treten, wenn der Bundesausschuss die Regelung annimmt.

Wann kann man sich telefonisch krankschreiben lassen?

Die Regelung kann dann genutzt werden, wenn jemand zwar krank ist, aber keine schweren Symptome hat. Außerdem müssen die Patientin oder der Patient in der jeweiligen Arztpraxis bekannt sein, heißt es auf der Internet-Seite der Bundesregierung. Denn dann hätten der Arzt oder die Ärztin eine Vertrauensbasis, um die Situation aus der Ferne korrekt einschätzen zu können, heißt es bei der Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) dazu. Zudem müssen die Praxen laut ARD-Informationen überprüfen, dass die Anrufer wirklich diejenigen sind, für die sie sich ausgeben.

Philippi verweist auf Videosprechstunde

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) hatte zudem bereits darauf verwiesen, dass schon jetzt Krankschreibungen per Videosprechstunde möglich sind - "sofern die Praxis diese Möglichkeit anbietet und für die Diagnose keine persönliche körperliche Untersuchung notwendig ist".

Auch Ärztekammer kritisierte Ende der telefonischen Krankschreibung

Zuletzt hatte die KVN unter anderem gefordert, dass telefonische Krankschreibungen sofort wieder möglich gemacht werden müssten - nicht erst ab Ende Januar. Die Arztpraxen seien aktuell an ihren Grenzen und müssten dringend entlastet werden. Von der Ärztekammer in Niedersachsen (ÄKN) hatte es nach dem Wegfall der Regelung am 1. April 2023 grundsätzlich Kritik gegeben. Die Menschen könnten selbst einschätzen, ob sie in die Praxis kommen müssten, hatte die ÄKN-Vizepräsidentin Marion Charlotte Renneberg gesagt. Zudem könnten chronisch kranke Menschen besser vor Infektionen geschützt werden. Seit dem Frühjahr 2020 war es möglich, sich bei leichten Erkältungsbeschwerden telefonisch bis zu sieben Tage krankschreiben zu lassen.

