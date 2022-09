Tarifverhandlungen: IG Metall will acht Prozent mehr Lohn Stand: 12.09.2022 12:32 Uhr In Hannover beginnt heute die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Die IG-Metall fordert acht Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber wollen eine Nullrunde. Streiks sind ab Ende Oktober möglich.

Verhandelt wird für den Bezirk Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, es geht um fast vier Millionen Beschäftigte. Die Region ist die erste in Deutschland, in der die Tarifpartner zu Verhandlungen an einen Tisch kommen. Die Tarifverträge laufen zum 30. September aus.

Acht Prozent mehr Lohn fordert die IG-Metall

Die IG Metall fordert angesichts steigender Preise acht Prozent mehr Lohn. Verankert werden soll diese Forderung in einem Tarifvertrag mit zwölf Monaten Laufzeit. Einmalzahlungen gegenüber ist die Gewerkschaft kritisch eingestellt. Nötig sei vielmehr ein länger angelegtes Lohnplus, um die Kaufkraft zu erhalten und die Verbraucher zu entlasten.

IG-Metall-Chef deutet Kompromissbereitschaft an

Da sich die Arbeitgeber bereits mehrfach geäußert haben, dass man deutliche Einkommenszuwächse kaum stemmen könne und einige Betriebe aufgrund der hohen Kosten für Energie und Rohstoffe insolvenzbedroht seien, deutete IG-Metall-Chef Jörg Hofmann Kompromissbereitschaft an, wenn es um die kritische Lage besonders betroffener Unternehmen ginge. Dennoch führe kein Weg an einer grundsätzlichen, kräftigen Entgelterhöhung vorbei.

Stimmung unter Mitgliedern sei "ausgesprochen aufgeheizt"

Wegen steigender Kosten sei die Stimmung unter den Mitgliedern "ausgesprochen aufgeheizt", so der IG-Metall-Chef weiter. Viele Menschen spürten die Inflation im Alltag. - "Das staut sich in einer Erwartungshaltung." Die Wirtschaft müsse Verantwortung zeigen. "Sonst sehe ich, dass die Gesellschaft in dieser Frage zusammenbricht, auseinanderbricht - und wir das Feld Populisten überlassen, die bei dieser Frage keinen Platz haben sollten."

Niedersachsen-Metall-Chef: "Unsicherheiten größer denn je"

"Viele Betriebe sind bereits massiv in ihrer Existenz gefährdet", sagte Niedersachsen-Metall-Chef Volker Schmidt und mahnt mit Blick auf die Rückmeldungen von Betrieben zu Vorsicht und Augenmaß für die bevorstehenden Tarifverhandlungen. Die Unsicherheiten seien größer denn je. Das gelte für Beschaffungs- und Energiepreise oft gleichermaßen wie für die Versorgung mit wichtigen Zulieferungen. Er widersprach der Darstellung, dass Firmen die Erhöhung der Preise einfach weiterreichen könnten. Das treffe in den meisten Fällen nicht zu.

