Tarifrunde 2024: Wie viel Geld fordert die IG Metall? Stand: 19.06.2024 13:43 Uhr Die Forderungsbeschlüsse der IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie sowie bei der Volkswagen AG zum Haustarifvertrag stehen bevor. Am Freitag entscheiden die regionalen Tarifkommissionen.

Der IG Metall-Vorstand hatte nach eigenen Angaben bereits 318.000 Beschäftigte befragt und den regionalen Tarifkommissionen im Anschluss ein Forderungspaket vorgeschlagen. Für die 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie soll es demnach deutlich mehr Geld geben. Der Vorstand empfiehlt sieben Prozent höhere Entgelte bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sollen demnach um 170 Euro überproportional angehoben werden.

IG Metall: Azubis sollen nicht nebenher jobben

Diese Forderung nach deutlich mehr Geld begründet der IG Metall-Vorstand mit der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage der Branche. Gleichzeitig bleibe der "Preissockel an den Kassen" hoch. Und die Einmalzahlungen vom letzten Tarifabschluss habe die Inflation "aufgefressen". Auszubildende könnten sich bei einer höheren Vergütung auf ihre Ausbildung konzentrieren und müssten nicht nebenher jobben, um über die Runden zu kommen, heißt es vom IG Metall-Vorstand.

Debatte über das Thema Arbeitszeit

Die endgültige Forderung für die Metall- und Elektroindustrie will der IG Metall-Vorstand nach eigenen Angaben am 9. Juli beschließen. Die Verhandlungen in den einzelnen Tarifbezirken beginnen demnach Mitte September. Der Entgelt-Tarifvertrag läuft am 30. September aus. Die Friedenspflicht endet mit dem 28. Oktober 2024. Die Verhandlungen im Herbst sollen laut IG Metall von einer Debatte über das Thema Arbeitszeit begleitet werden.

Forderungen zum VW-Haustarifvertrag

Parallel zu den Verhandlungen für den Flächentarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie werden auch die Forderungen zum VW-Haustarifvertrag diskutiert. "Wer den Konsum und damit verbunden die Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher anregen will, muss die Geldbeutel besser ausstatten. Das gilt für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie, genauso wie bei Volkswagen", so IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.

VW: Konzernergebnis 13 Prozent gestiegen

Nach Angaben der IG Metall konnte das Volkswagen-Konzernergebnis nach Steuern im vergangenen Jahr um 13 Prozent gesteigert werden - von 15,8 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 17,9 Milliarden Euro im Jahr 2023. Der Umsatz stieg demnach auf 322,3 Milliarden Euro. Die Tarifkommission der IG Metall bei Volkswagen trifft sich ebenfalls am Freitag, um ihre Forderungen für die Tarifrunde 2024 auf den Weg zu bringen.

