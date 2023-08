Tag des offenen Denkmals: Hunderte Ziele in Niedersachsen Stand: 31.08.2023 16:41 Uhr Jubiläum für den Tag des offenen Denkmals: Vor 30 Jahren luden bedeutende deutsche Stätten erstmals Besucher ein. Am 10. September können allein in Niedersachsen Hunderte Denkmale besichtigt werden.

Seit 1993 wird der Tag des offenen Denkmals von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) koordiniert. Das Motto lautet in diesem Jahr "Talent Monument". Zum Jubiläum sollen damit "Denkmale und ihre Einzigartigkeit im Rampenlicht stehen", heißt es von der DSD: Der Fokus richtet sich auf besondere Details, Alleinstellungsmerkmale und verborgene Schätze von Denkmalen, die sich erst auf den zweiten Blick entdecken lassen. Die Vielfalt der Angebote in Niedersachsen ist groß. Zahlreiche Führungen stehen am 10. September auf dem Programm, aber auch Konzerte, Lesungen, Kinder-Unterhaltung und mehr.

Bauernhof, Kloster, Industrie: Das Leben vor langer Zeit

Architektur steht vielerorts im Vordergrund, etwa im Ringlokschuppen in Osnabrück, in der Kunsthalle Wilhelmshaven oder auch in vielen Gotteshäusern im Land. Einen Blick in die Vergangenheit gibt es im Altländer Haus in Stade: Wie sah bäuerliches Leben im Alten Land im 18. Jahrhundert aus? Ganz anders war der Alltag im Stift Steterburg in Salzgitter - ein ehemaliges adliges Damenstift mit uralten Gebäudeteilen, mit Klostergarten und Park. Einen wichtigen Platz nimmt auch die Industriegeschichte ein. So kann beispielsweise die Eisenhütte in Augustfehn im Ammerland besichtigt werden. Eine Museums-Eisenbahn ist unter anderem in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) unterwegs.

Ein Denkmal, viele Themen - Von Architektur bis Malerei

Schlösser, Burgen, Kirchen, Kunsthäuser - Besucherinnen und Besucher können sich das für sie interessanteste Ziel heraussuchen. Oft treffen an einer Stätte aber auch unterschiedliche Themen aufeinander. So geht es etwa in der Kunststätte Bossard in Jesteburg (Landkreis Harburg) nicht nur um Kunstwerke: Auch die Gebäude, die Wandbilder und sogar die Gartenanlage werden dort so erhalten wie zu Lebzeiten des Bildhauers und Malers Johann Michael Bossard (1874-1950).

Führungen durch Gedenkstätten

Niedersachsens Gedenkstätten laden zum Tag des offenen Denkmals ebenfalls Besucherinnen und Besucher zu Führungen, Rundgängen und neuen Ausstellungen ein. Folgende Gedenkstätten nehmen am Denkmal-Tag teil:

KZ-Außenlager Braunschweig Schillstraße

Gedenkstätte Esterwegen (Landkreis Emsland)

Augustaschacht in Hasbergen (Landkreis Osnabrück)

Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn (an der Grenze Sachsen-Anhalt - Niedersachsen)

Der Tag des offenen Denkmals will Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege wecken. Die nach Angaben der Veranstaltenden größte Kulturveranstaltung Deutschlands steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

