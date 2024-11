Sturmtief "Telse": Auf stürmische Nacht folgt ungemütliches Regenwetter Stand: 28.11.2024 05:53 Uhr Nach teilweise schweren Sturmböen in der vergangenen Nacht muss auch im heutigen Tagesverlauf mit weiteren teils stürmischen Windböen in Norddeutschland gerechnet werden. Erst Freitag wird es besser.

von Alicia Lippke

In der Küstenregion hatten die Meteorologen in der Nacht zu Donnerstag Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet, wie Michael Bauditz, Meteorologe vom Seewetteramt Hamburg, dem NDR Niedersachsen sagte. Am Mittwochabend gab das Amt eine amtliche Sturmwarnung für die deutsche Nordseeküste heraus. Auch im Binnenland war demnach mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Der Tiefkern des Sturms sollte von Ostfriesland über Hamburg und in der Nacht zu Donnerstag Richtung Mecklenburg-Vorpommern ziehen, sagte Bauditz. Die Winde sollten dabei im Verlauf die Richtung wechseln: Laut dem Meteorologen sollten sie zunächst aus östlicher und später verbreitet aus nördlicher sowie nordwestlicher Richtung kommen.

Bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter

Darüber hinaus brachte Tief "Telse" laut Bauditz auch "recht große Regenmengen" nach Norddeutschland. Im nördlichen Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden in der Nacht zu Donnerstag mehr als zehn Liter Niederschlag in zwölf Stunden erwartet. Entlang der Küste waren dem Meteorologen zufolge 15 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Zwischen Dithmarschen und Nordfriesland waren nach seiner Einschätzung bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden möglich. "Für die Regionen wird das aber nicht so große Auswirkungen haben", sagte Bauditz.

Sonniges Wetter am Wochenende möglich

Das Sturmtief sollte den Angaben zufolge im Laufe der Nacht Richtung Polen abziehen. Auch die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer sollte damit wieder ein wenig abnehmen. Ungemütlich bleibt es heute aber weiterhin. Tagsüber sind noch einzelne Schauer von der Nordsee bis zum Harz möglich. Auch mit starken bis teils stürmischen Böen muss laut Vorhersage heute im Tagesverlauf weiterhin gerechnet werden.

Am Freitag bleibe es dann weitestgehend trocken, prognostiziert der DWD-Meteorologe. Am Wochenende zieht dann ein Hochdruckgebiet über den Norden. "Wenn es nicht zu Nebelereignissen kommt, besteht die Chance, dass es auch mal freundlicher wird", sagte Bauditz dem NDR Niedersachsen.

Nach dem Sturm kommen kalte Luft und Frostgefahr

Nach dem Abzug von Tief "Telse" zieht dann mit der Norddrehung des Windes auch kühlere Luft nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Heute liegen die Temperaturen laut Wetterexperte Bauditz überall bei 7 bis 9 Grad. Am Freitag kühlt es sich im Norden auf 4 bis 6 Grad ab. Nur an der Küste könnte es wegen der noch warmen Wassertemperaturen etwas wärmer werden. Durch die kalte Luft, die ihren Ursprung in der Polarregion hat, steige in der Nacht zu Freitag auch wieder die Frostgefahr in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In der Nacht zu Samstag könnte es dann auch in Mecklenburg-Vorpommern Frost geben. "Ausnahme sind auch hier die Küstenregionen", betonte Bauditz. Schnee werde hingegen nicht erwartet.

