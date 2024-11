Sturmtief "Telse": Leichtes Hochwasser an der Ostsee in MV Stand: 28.11.2024 08:06 Uhr Während Sturmtief "Telse" in der vergangenen Nacht vor allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein für Feuerwehreinsätze sorgte, ist die Lage in Mecklenburg-Vorpommern relativ entspannt.

Das Landesumweltministerium warnt lediglich vor leichtem Sturmhochwasser an der Ostseeküste. Am Donnerstagmorgen lag der Wasserstand in Rostock-Warnemünde 72 Zentimeter über normal Null. Bis zum frühen Nachmittag prognostiziert das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie einen Anstieg um weitere 20 Zentimeter. Auch im Rostocker Stadthafen seien erhöhte Wasserstände von mehr als 90 Zentimetern zu erwarten. Somit liegt das Hochwasser noch innerhalb der Alarmstufe 1. Das Sperrwerk Greifswald wird nach jetzigem Stand nicht geschlossen.

Landesumweltministerium bittet um Vorsicht

Die Küstenschutzanlagen sind laut Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) für deutlich höhere Wasserstände ausgelegt, sodass mit keinen größeren Schäden gerechnet wird. Das Ministerium bittet dennoch um Vorsicht - besonders an Steilküsten. Im Ernstfall sei es wichtig, den Anweisungen der Rettungs- und Sicherheitskräften zu folgen.

