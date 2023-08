Street Art Festival in Wilhelmshavens Innenstadt ist beendet Stand: 06.08.2023 17:06 Uhr Das internationale Street Art Festival in Wilhelmshaven ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Schauer hatten die Arbeit am großen 3D-Bild auf dem Platz an der Nordseepassage immer wieder unterbrochen.

Mehrere Zehntausend Besucher hatten an diesem Wochenende den 36 Straßenkünstlern aus elf Ländern bei der Arbeit zugesehen. Die Kunstwerke haben sogar einen starken Regen am Samstag überstanden, sagte eine Sprecherin der Wilhelmshaven Touristik am Sonntag dem NDR Niedersachsen. Die Kunstwerke in der Innenstadt sollen auch in den kommenden Tagen noch zu sehen sein, sofern der Regen sie ihnen nicht zusetze. Es war das mittlerweile 11. Street Art Festival dieser Art in Wilhelmshaven.

Nicht alle Kunstwerke sind von dem Regen bedroht

Vor dem Regen geschützt war ohnehin die Kopie der berühmten "Nachtwache" von Rembrandt. Das ebenfalls mit Kreide gemalte Bild ist in der Nordseepassage zu sehen. Fast eine Woche lang arbeiteten die zwei Künstlerinnen an diesem Werk.

