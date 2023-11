Stellenabbau droht: Volkswagen will Verwaltungskosten senken Stand: 13.11.2023 13:22 Uhr Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen will die Kosten senken. In der Verwaltung sollen bis 2026 20 Prozent eingespart werden. Das kündigte VW-Markenchef Thomas Schäfer in einem VW-internen Podcast an.

von Mandy Sarti

In der Verwaltung von Volkswagen sind gut 40.000 Menschen beschäftigt. Rein rechnerisch würden Einsparungen von 20 Prozent also rund 8.000 Bürostellen betreffen. Doch ein Konzernsprecher teilte dem NDR Niedersachsen mit: "Kosten bedeuten nicht Köpfe." Soll heißen: Es könnten auch deutlich weniger sein.

Bei VW gilt noch über Jahre Beschäftigungssicherung

Für hektische Aufregung sorgen die Pläne in Wolfsburg bislang nicht. Bisher sind die Einsparungen nämlich noch nicht beschlossen, sondern eine Forderung des Managements. Außerdem gilt bei Volkswagen bis 2029 eine Beschäftigungssicherung. Heißt: In dieser Zeit können Beschäftigte nicht gekündigt werden. In der Vergangenheit hat der Konzern in solchen Phasen immer auf Abfindung und Altersteilzeit gesetzt.

Einsparungen in Milliardenhöhe geplant

Volkswagen verhandelt im Moment mit dem Betriebsrat über entsprechende Einsparungen. Die sollen sich allein bei der Marke VW auf zehn Milliarden Euro belaufen. Erste Verhandlungen gab es im Oktober. Zuletzt hatte der Autobauer einen Einstellungsstopp in den niedersächsischen Werken Wolfsburg, Hannover Braunschweig, Salzgitter und Emden verhängt. Dies ist Teil des "Effizenzprogramms" mit dem Volkswagen Kosten sparen will. Die Kernmarke hat mit Kosten und Produktionsausfällen zu kämpfen.

Fix- und Fertigungskosten sollen sinken

Eine Sprecherin sagte, die nachhaltige Performancesteigerung soll "mit reduzierten Fix- und Fertigungskosten, ressortübergreifenden Leistungssteigerungen sowie optimierten Produkt- und Materialkosten erreicht werden. In der Konsequenz werden sämtliche Kosten und Themenbereiche kritisch geprüft." In den ersten neun Monaten 2023 sank die operative Umsatzredite auf 3,4 Prozent. Heißt: Von 100 Euro Umsatz bleiben, nur 3,40 Euro Betriebsgewinn im Tagesgeschäft.

