Rüstungsproduktion: Teile für F35-Kampfjet aus Niedersachsen? Stand: 20.03.2023 13:48 Uhr Der Rüstungskonzern Rheinmetall sucht nach einem neuen Standort, um Teile des Kampfflugzeugs F-35 zu produzieren. Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) wirbt für Niedersachsen.

von Annette Deutskens

Es geht um ein große Investitionssumme: Rund 100 Millionen Euro will Rheinmetall in eine neue Produktionsstätte in Deutschland stecken. Dort sollen in Zukunft Rumpfteile für den US-Kampfjet F-35 gefertigt werden. Die Flugzeuge sollen perspektivisch die Tornadoflotte der Bundeswehr ablösen. Für Rheinmetall ist die Produktion nach Unternehmensangaben "der Einstieg in eine neue Epoche" – für viele Bundesländer ist sie eine Chance für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen.

Videos 5 Min Unterlüß - ein Dorf am Tropf der Rüstungsindustrie (16.03.2023) Der 3.600-Seelen-Ort hat inzwischen weltweite Bedeutung. Rheinmetall stellt dort Waffen und Munition her - auch für die Ukraine. 5 Min

Lies sieht "hervorragende Bedingungen" im Länder-Wettstreit

Zu den Bundesländern, die sich bisher ins Spiel gebracht haben, gehören neben Niedersachsen unter anderem Bremen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. SPD-Wirtschaftsminister Olaf Lies ist überzeugt, dass Niedersachsen in dem Wettstreit punkten kann: "Mit den hervorragenden logistischen Rahmenbedingungen durch eine gute Verkehrsinfrastruktur, über unsere Seehäfen sowie direkt verfügbare, erschlossene Flächen, können wir hier im Land sehr gute Standortbedingungen bieten." Zudem habe Niedersachsen mit dem Bau des Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven gezeigt, wie schnell große Projekte umgesetzt werden könnten.

Land will mehrere Flächen anbieten

Rheinmetall hat in Unterlüß bei Celle bereits einen großen Standort. Mehr als 2.200 Beschäftigte produzieren dort Waffensysteme und Munition. In das Rennen um den neuen Standort geht Niedersachsen dennoch nicht als Favorit. Das Land will aber mehrere Flächen anbieten – auch mit Blick auf zukünftige Investitionsentscheidungen von Rheinmetall.

Wirtschaftsminister spricht von Umdenken durch Krieg in Ukraine

Lies räumt ein, dass der Umgang mit deutschen Rüstungsbetrieben Öffentlichkeit und Politik in der Vergangenheit "nicht immer leicht gefallen" sei. Durch den Krieg in der Ukraine habe aber ein Umdenken stattgefunden. Mit der Produktion der Kampfflugzeugteile könne Niedersachsen "außerdem einen wichtigen Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr liefern".

Rückenwind von der Opposition

Auch die CDU und die AfD im Landtag halten es für richtig, dass sich der Wirtschaftsminister in der Standortfrage für das Land stark macht. "Beim Ansinnen unterstützen wir Minister Lies", so Jörn Schepelmann, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU. "Wichtig ist aber, dass neben einer weiteren Ankündigung auch aktive Unterstützung seitens des Landes erfolgt." Dringenden Handlungsbedarf sieht Schepelmann beispielsweise beim Bau der Küstenautobahn A20 oder den Plänen für die A39.

Innerhalb von etwa zwei Monaten soll Entscheidung fallen

Auch nach Ansicht von Omid Najafi, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD, müssen diese Projekte dringend umgesetzt werden. Damit "würde der Logistik zu einem immensen Quantensprung verholfen werden." Mit den Grünen als Koalitionspartner seien die Pläne aber schwer umzusetzen, so die Einschätzung der beiden Oppositionsparteien. Wann der Rüstungskonzern Rheinmetall bekannt gibt, welcher Standort den Zuschlag erhält, ist noch offen. Die Rede ist von einem Zeitraum von etwa zwei Monaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.03.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Bundeswehr