Stand: 30.08.2023 15:44 Uhr Neues Traumpaar bei den "Roten Rosen" - Dreharbeiten gestartet

Für die 22. Staffel der ARD-Serie "Rote Rosen" haben in Lüneburg die Dreharbeiten begonnen. Die Schauspieler Diana Staehly und Sebastian Deyle bilden darin das neue Traumpaar. Staehly spielt laut dem Produktionsteam in der Serie eine Krankenschwester, Deyle einen Oberarzt. Staehly ist ein bekanntes Gesicht aus der Comedyserie "Stromberg", Deyle spielte bereits in den ARD-Telenovelas "Marienhof" und "Sturm der Liebe" mit. Beide Schauspieler sind nun für die Dreharbeiten nach Lüneburg gezogen, sagte eine Sprecherin der Produktionsfirma dem NDR in Niedersachsen. "Nach drei Tagen hatte ich das Gefühl, schon drei Monate dabei zu sein, was trotz oder vielleicht auch genau wegen des hohen Drehpensums vor allem den tollen Kollegen und dem super Team geschuldet ist", sagte Staehly über ihren Drehstart. "Rote Rosen" läuft von Montag bis Freitag im Nachmittagsprogramm im Ersten. Zu sehen ist die neue Staffel voraussichtlich ab Dezember.

