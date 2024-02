Rettungshubschrauber mussten 2023 weniger Einsätze fliegen Stand: 07.02.2024 17:08 Uhr Im Jahr 2023 sind die Helikopter der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) in Niedersachsen und Bremen 2.881 Einsätze geflogen. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit.

Ein Jahr zuvor seien die Helikopter noch 3.256 Mal in den beiden Bundesländern im Einsatz gewesen. Die Einsätze verteilten sich demnach auf die drei DRF-Stationen Hannover, Göttingen und Bremen. Im Einzelnen flog demnach der Hubschrauber "Christoph 44" aus Göttingen 1.438 Einsätze, davon 1.393 in der Notfallrettung und 45 zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patienten zwischen Kliniken. Für "Christoph Weser" aus Bremen verzeichnet die Jahresbilanz 645 Einsätze, "Christoph Niedersachsen" aus Hannover, der auch nachts eingesetzt werden kann, kam demnach auf 798 Einsätze.

Fünf Standorte für Rettungshubschrauber in Niedersachsen

Bundesweit wurden die Hubschrauber der 30 DRF-Stationen 2023 nach Auskunft der Organisation 36.413 Mal alarmiert. In Niedersachsen sind insgesamt fünf Rettungshubschrauber stationiert, neben Hannover und Göttingen stehen auch in Uelzen, Sanderbusch und Wolfenbüttel Helikopter bereit. Die drei letztgenannten Standorte werden von der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem ADAC in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei betrieben.

